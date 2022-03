कभी टीवी में बतौर असिस्टेंट थे 'बाहुबली' डायरेक्टर SS Rajamouli, आज हैं साउथ इंडस्ट्री के सबसे बड़े निर्देशक

भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े डायरेक्टर के लिस्ट में SS Rajamouli का नाम भी आती हैं। एसएस राजमौली दो दशक से अधिक समय से फिल्में बना रहे हैं। चलिए जानते हैं एसएस राजमौली के फिल्मी करियर के बारें में

एसएस राजमौली की फिल्म ‘बाहुबली’ के बदौतल वैश्विक जनता की नजरों में अकेले ही तेलुगु सिनेमा को आगे बढ़ाया है। फिल्म ‘बाहुबली’ सुपरहिट साबित हुई थी। इस फिल्म को दर्शकों की और से काफी ज्यादा प्यार मिला था। राजामौली की लगभग हर फिल्म ब्लॉकबस्टर होती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं उनके जीवन के बारे में कुछ खास बातें

Baahubali Director SS Rajamouli once worked as an assistant in TV