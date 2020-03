4 करोड़ दान करने के बाद बाहुबली प्रभास ने दिहाड़ी मज़दूरों की मदद, बने रीयल लाइफ में हीरो

नई दिल्ली: 'बाहुबली' फिल्म से सुर्खियों में आने वाले मशहूर तेलुगू सुपर स्टार प्रभास ने ऐसा काम किया है जो सुर्खियों में है। दरअसल कोरोना के बुरे दौर से जूझ रहे तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के दैनिक वेतन भोगी ऐसे मजदूर जो लॉकडाउन के कारण बेरोज़गार हो कर घरों में बंद हैं उनके लिए प्रभास 50 लाख रुपये की मदद कर रीयल लाइफ में बाहुबली और हीरो बन गए हैं। प्रभास ने यह रकम तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के सुपर स्टार चिरंजीवी के नेतृत्व में बनाए गए चैरिटेबल ट्रस्ट में दान किया है, यह ट्रस्ट कामगारों को बुरे वक्त में आर्थिक मदद कर रहा है। इस नोवेल कॉज़ के लिए चिरंजीवी ने ट्वीट करके प्रभास का आभार व्यक्त किया है।

Young Rebel Star #Prabhas contributes 50 lakhs for #CCC ( #CoronaCrisisCharity). With this #Prabhas total contribution is 4.5 Cr to fight aganist #Corona.