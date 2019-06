एक्ट्रेस-पॉलीटीशियन नुसरत जहां ने की बिजनेसमैन संग रचाई शादी, यहां देखें वेडिंग एलबम

बंगाली एक्ट्रेस और तृणमूल कांग्रेस की सांसद Nusrat Jahan शादी के बंधन में बंध गई हैं। नुसरत ने बंगाल के जाने-माने ब‍िजनेसमैन निखिल जैन संग सात फेरे लिए हैं। दोनों की डेस्टिनेशन वेडिंग तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में हुई। शादी के दौरान की कई तस्वीरें सामने आई है। जिन्हें फैंस काफी पसंद कर रहे हैं।

शादी में नुसरत जहां ने रेड कलर का सिल्वर एंब्रॉयडरी वाला लहंगा पहना था। वहीं उनके पति निखिल वाइट रंग की शेरवानी में नजर आए थे। वहीं नुसरत जहां ने खुद अपनी वेडिंग फोटो शेयर की है जिसमें वो पति संग रोमांटिक पोज देती दिख रही हैं। तस्वीरों को शेयर करते हुए नुसरत ने कैप्शन में लिखा- 'Towards a happily ever after with @nikhiljain...'।

आपको बता दें कि नुसरत की शादी बेहद प्राइवेट डेस्टिनेशन वेडिंग रही। इस शादी में चुनिंदा लोग जैसे नुसरत की क्लोज फ्रेंड और टीएमसी की युवा सांसद मिमि चक्रवर्ती नजर आईं। 18 जून को नुसरत की मेहंदी और संगीत की रस्‍में हुई थीं। वहीं उसके बाद 19 जून को पूरे पारंपरिक रीति-रिवाज से कपल ने शादी की और नुसरत जल्द इंडिया लौटकर एक शानदार रिसेप्‍शन भी देंगी।