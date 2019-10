Bigg Boss 13: सलमान खान का इस कंटेस्टेंट्स पर फूटा गुस्सा, कहा- तुम्हारी राय से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है

नई दिल्ली। छोटे पर्दे के सबसे चर्चित रियलिटी टीवी शो बिग बॉस के 13वें सीजन में झगड़ों और मनमुटावों का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी बीच वीकेंड का वार का प्रोमो भी रिलीज हो चुका है। इस प्रोमे में सलमान खान सभी कंटेस्टेंट्स पर तंज कसते हुए कहते हैं कि 'वाह, ये हफ्ता कैसा गया है ! बड़ा मजा आने वाला है। इसके बाद सलमान कंटेस्टेंट्स की क्लास लगाना शुरू कर देते हैं।

