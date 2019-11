'दरबार' का मोशन पोस्टर रिलीज, रजनीकांत को सपोर्ट करने पहुंचे सलमान खान

साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की आगामी फिल्म 'दरबार' का मोशन पोस्टर रिलीज हो गया है। फिल्म का पहला लुक रिलीज होने के साथ ही फैंस में इस मूवी को लेकर काफी उत्सुकता बढ़ गई है। गुरुवार को इसका मोशन पोस्टर रिलीज किया गया। इसका पोस्टर चार भाषाओं तमिल, तेलुगू, मलयालम और हिंदी में जारी किया गया। फिल्म के मोशन पोस्टर रिलीज के वक्त सुपरस्टार सलमान खान भी मौजूद थे।

सलमान के अलावा साउथ सुपरस्टार कमल हासन और मोहनलाल भी थे। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने इस मोशन पोस्टर का हिंदी वर्जन शेयर किया। वहीं कमल हासन ने तमिल ने, महेश बाबू ने तेलुगू और मोहनलाल ने मलयालम वर्जन शेयर किया।

Best wishes to not just a superstar.. The only superstar! Rajni garu in full motion #DarbarMotionPoster https://t.co/kE1jxtIRzQ 🔥 #DARBAR @rajinikanth #Nayanthara @SunielVShetty @i_nivethathomas @anirudhofficial @santoshsivan @sreekar_prasad @LycaProductions #DarbarThiruvizha