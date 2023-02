'कांतारा' के बारे में क्या बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? ऋषभ शेट्टी ने किया खुलासा

PM Modi on 'Kantara': 'कांतारा' के साथ ऋषभ शेट्टी रातोंरात एक ब्रांड और पैन-इंडिया स्टार बने ऋषभ शेट्टी ने पीएम मोदी के साथ मुलाकात के दौरान हुई बातचीत को शेयर किया है। ऋषभ ने यह भी बताया कि पीएम मोदी ने उनकी फिल्म 'कांतारा' के बारे में क्या कहा है। बता दें, कम बजट वाली 'कंतारा' ने रिलीज के बाद दुनियाभर में हलचल पैदा कर दी थी।

Director Rishab Shetty tells about What Prime Minister Narendra Modi Said About Film 'Kantara'