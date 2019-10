Video: फिल्म देखने आया परिवार, राष्ट्रगान बजने पर नहीं हुए खड़े, भड़के एक्टर ने बताया पाकिस्तानी आतंकी

कर्नाटक के बेंगलुरु में एक सिनेमा हॉल में फिल्म देखने आए एक परिवार पर कथित तौर पर राष्ट्रगान का अपमान करने का आरोप लगा है। आरोप है कि फिल्म शुरू होने से पहले सिनेमाहॉल में बजाए जाने राष्ट्रगान के दौरान एक परिवार खड़ा नहीं हुआ। ऐसे में एक एक्टर सहित कुछ लोगों ने उस परिवार को धमकाना शुरू कर दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

Who the hell are these goons to intimidate and threaten those who do not follow their dictate on nationalism?

Salute to those few people who stood their ground in front of threatening idiotic goons.pic.twitter.com/75BmveJHez