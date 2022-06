मुसीबत में फंसे अल्लू अर्जुन, दर्ज हुई FIR, इस केस को लेकर बढ़ी मुश्किलें

अल्लू अर्जुन को आज कौन नहीं जनता है। ये आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। अभिनेता अल्लू अर्जुन बीते दिनों अपनी फिल्म पुष्पा को लेकर सुर्खियों में थे। इस फिल्म से इन्होंने खूब नाम कमाया और दर्शकों के दिलों अलग जगह बनाने में कामयाम रहे। फिल्म के पहले भाग की सफलता के बाद अब फैंस बेसब्री से इस फिल्म के दूसरे भाग का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इस बीच एक्टर मुसीबतों में फंसते नजर आ रहे हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट ने भ्रामक प्रचार यानी ऐड में गलत जानकारी देने के आरोप में अल्लू अर्जुन के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है।



दरअसल, अल्लू अर्जुन ने 6 जून को IIT और NIT के रैंकर्स के बारे में जानकारी देते हुए श्री चैतन्य एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स के एक ऐड को प्रमोट किया था। अब इस पर सोशल वर्कर कोठा उपेंद्र रेड्डी ने आरोप लगाया है कि यह ऐड भ्रामक है और समाज को गलत जानकारी देता है। सामाजिक कार्यकर्ता ने अंबरपेट पुलिस के पास अल्लू अर्जुन के खिलाफ झूठी जानकारी देने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है और इस केस में कार्रवाई की भी मांग की है।

