गुरु रंधावा ने लाखों रुपए दान कर कहा- आपने मेरे गाने और शो पैसे देकर देखे, अब मेरी बारी...

मुंबई। कोरोना वायरस की महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच हर क्षेत्र के दिग्गज अपनी-अपनी तरफ से आर्थिक और मानवीय मदद कर रहे हैं। बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार 25 करोड़, भूषण कुमार 11 करोड़ और वरुण धवन 55 लाख रुपए दान कर चुके हैं। अब पंजाबी सिंगर गुरू रंधावा ने भी मदद की पेशकश की है।

गुरु रंधावा ने पीएम के फंड में 20 लाख रुपए का योगदान दिया है। सोशल मीडिया पर जारी किए पोस्ट में रंधावा ने फैंस को बताया कि उन्होंने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए पीएम केयर्स फंड में 20 लाख का योगदान दिया है। उन्होंने आगे लिखा आपने मेरे शोज की टिकट खरीदे, ऑनलाइन टिकट भी खरीदे, मैं अब अपनी तरफ से योगदान करना चाहता हूं।

I pledge to contribute Rs 20 lacs from my savings to @narendramodi sir’s PM-CARES Fund. Let’s help each other 🙏🏻



I have earned money through my shows and songs which you all have bought tickets or have bought from online platforms. So here is doing my contribution 🙏 Jai Hind https://t.co/h0F1KOuQNV