Titliaan Song: हार्डी संधू और सरगुन मेहता का गाना रिलीज होते ही हुआ वायरल, मिले लाखों में व्यूज

नई दिल्ली | पंजाबी सिंगर हार्डी संधू (Harrdy Sandhu Song) और एक्ट्रेस सरगुन मेहता का नया गाना तितलियां रिलीज (Titliaan Music Video) हो गया है। इस गाने ने रिलीज होते ही धमाल मचाना शुरू कर दिया है। सरगुन पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी अभिनेत्री हैं। लेकिन उनका और हार्डी संधू का साथ में ये पहला म्यूजिक वीडियो है। तितलियां एक सैड लव सॉन्ग है जिसे यूट्यूब पर अब तक 51 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। ये गाना नंबर 2 ट्रेंडिग पर चल रहा है। इस गाने के लिरिक्स और पिक्चराइजेशन खूब पसंद किया जा रहा है।

Bigg Boss 14: अली गोनी का गुस्सा देख बिग बॉस ने बदला फैसला, बंद कमरे से निकाला बाहर

The way Sargun danced with so much grace 😍🔥#Titliaan Music Video Out Now!🎶 #SargunMehta @sargun_mehta pic.twitter.com/lDfZgFe3fR