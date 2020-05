English Medium पर डांस कर Sapna Chaudary ने सोशल मीडिया पर किया धमाल, करोड़ों लोगों ने देखी वीडियो

View this post on Instagram

जैसे मैं अपने पुराने videos ko देख कर आप सब को याद कर रही हूँ, खुश हो रही हूँ, आप भी अपने परिवार के साथ अपने घर पर पुरानी तस्वीरें देखे, यादें ताज़ा करे और सब साथ मुस्कुराए । अपने बड़े बुजर्गो का ध्यान रखे, घर पे साथ मिलके काम करे। मुश्किल है ये वक्त, आए सब मिलकर इंसान होने का फ़र्ज़ निभाए 🙏🏼 #desiqueen #positivevibes #thankgod #desiqueensapna #publiclove