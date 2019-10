बाहुबली से भी मंहगी फिल्म ममंगम का हिंदी टीजर रिलीज, एक्शन देख मुंह खुला का खुला रह जाएगा

नई दिल्ली। साउथ की मोस्ट अवेटेड फिल्म ममंगम (Mamangam) का टीजर रिलीज हो चुका है।इस टीजर को हिंदी में भी जारी किया है। बता दें इस फिल्म कहानी केरल के त्योहार से जुड़ी हुई है और इसका बजट साउथ की मेगा हिट फिल्म बाहुबली से भी ज्यादा है। ऐसे में आप खुद इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं ये फिल्म कितनी भव्य बनने वाली है।

Mammootty... Teaser of the much-awaited period drama #Mamangam [#Hindi]... Directed by M Padmakumar... Produced by Venu Kunnappilly... 21 Nov 2019 release. #MamangamTeaser pic.twitter.com/utg21zaKgy