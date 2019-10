हरभजन सिंह और इरफान पठान बने एक्टर्स, मिली पहली मूवी, होगा धमाकेदार एक्शन

मुुंबई। भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा रहे क्रिकेटर्स हरभजन सिंह ( Harbhajan Singh ) और इरफान पठान ( Irfan Pathan ) अब अपनी नई पारियां शुरू करने जा रहे हैं। दोनों क्रिकेटर्स अब मूवीज में हाथ आजमाएंगे। इनकी पहली तमिल मूवीज के नाम और इनसे जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई है।

इरफान पठान की डेब्यू मूवी का नाम 'चियान विक्रम 58' ( ChiyaanVikram58 ) बताया जा रहा है। हालांकि नाम अभी फाइनल नहीं हुआ है। इस मूवी का निर्देशन साउथ के अजय गनानामुथु करेंगे। अजय ने ट्विट कर जानकारी दी है कि इरफान पठान का नया अवतार दर्शकों को देखने को मिलेगा। ये एक एक्शन मूवी होगी।

Warm welcome to all the people out there. Thank you for the amazing response.



Am very much looking forward to join with Vikram, ARR & director Ajay. Keep continuing your support. Thank you.



Let's enjoy together.