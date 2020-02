साउथ के सुपरस्टार विजय पर लगा टैक्स चोरी का आरोप, घऱ से निकले नोट ही नोट

नई दिल्ली। साउथ के सुपरस्टार विजय (Vijay) जितने ज्यादा अपने अभिनय को लेकर सुर्खियों में छाए रहते है उससे अधिक अब वो टैक्स चोरी को लेकर चर्चे का विषय बन चुके है। अभी हाल ही में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नें इस एक्टर के घर छापा मारा है। इस समय वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सवालों के घेरे में फंस गए हैं। बताया जाता है कि साउथ एक्टर विजय जब अपनी आने वाली फिल्म 'मास्टर' की शूटिंग कर रहे थे उसी दौरान उनके घऱ छापा पड़ा। जिसकी वजह से उऩ्हें बीच में ही शूटिंग को रोकना पड़ा ।

Sources: Money recovered from the financer of Tamil actor Vijay during income tax Department raids. https://t.co/IBIl5mouYl pic.twitter.com/tbOIX76X3I