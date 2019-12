हैदराबाद गैंगरेप मामले पर कबीर सिंह के डायरेक्टर ने कही बड़ी बात, बोले - देश की सभी लड़कियों को...

नई दिल्ली। हैदराबाद की महिला डॉक्टर(Hyderabad doctor murder case) के साथ रेप और हत्या के मामले ने पूरे देश को दहला दिया है। 27 साल की एक पशु चिकित्सक के साथ रेप के बाद हत्या की घटना से के बाद पूरा देश गुस्से में हैं। वहीं घटना पर बॉलीवुड के कई सितारों भी गुस्से में हैं। सलमान खान, अक्षय कुमार और ऋचा चड्ढा समेत कईयों ने आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की। इस लिस्ट में एक नाम कबीर सिंह के निर्देशक संदीप रेड्डी(Sandeep Reddy Vanga) का भी है।

FEAR is the only factor which can change things radically in a society and FEAR should be the new rule. Brutal sentence will set an example. Now every girl in the country needs a firm guarantee.I request @warangalpolice to come into action.#RIPPriyankaReddy