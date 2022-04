हीरो बनने के लिए जेब में कुछ रुपये लेकर घर से भाग गए थे Yash, कुछ ऐसी है KGF के 'रॉकी भाई' संघर्ष की कहानी

सुपरस्टार यश (Yash) की फिल्म 'केजीएफ: चैप्टर 2' (KGF: Chapter 2) के रिलीज का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बता दे कि इस फिल्म में एक बार फिर यश अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेर चुके हैं। इस फिल्म में यश 'रॉकी भाई' बनकर अपना जलवा बिखेरते हुए नजर आएंगे…

रॉकी भाई यानी सुपरस्टार यश (Yash) इन दिनों अपनी नई फिल्म 'केजीएफ: चैप्टर 2' (KGF: Chapter 2) को लेकर सुर्खियों में हैं। बता दे कि हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया हैं।इस फिल्म के ट्रेलर को फैंस की और से काफी ज्यादा प्यार भी मिल रहा हैं। अब उनके फैंस इस फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

kgf rocky bhai yash ran away from home now his struggle story