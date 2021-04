किच्चा सुदीप की 3डी फिल्म 'विक्रांत रोना' 19 अगस्त को होगी थिएटर्स में रिलीज

मुंबई। सलमान खान की फिल्म 'दबंग 3' में विलेन का किरदार निभाने वाले अभिनेता किच्चा सुदीप की अपकमिंग 3डी फिल्म 'विक्रांत रोना' 19 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ये एक्शन-थ्रिलर फिल्म बड़े पैमाने पर शूट हुई और 3डी फॉरमेेट में रिलीज होगी। फिल्म में सुदीप के अलावा निरूप भंडारी और नीता अशोक प्रमुख भूमिकाओं में नजर आएंगे।

'तैयारी और मेकिंग को किया एंजॉय'

किच्चा सुदीप ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर जानकारी देते हुए बताया,' इस फिल्म की तैयारी और मेकिंग की प्रोसेस को एंजॉय करने के बाद अब नए उत्साह का समय है। हम 'विक्रांत रोना' की टीम ये बताते हुए खुश और उत्साहित हैं कि यह मूवी 19 अगस्त, 2019 को थिएटर्स में रिलीज होगी।' बता दें कि इस फिल्म टाइटल लोगो अनवेल विश्व की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा पर लॉन्च किया गया था। दावा किया जाता है कि ऐसा करने वाली यह दुनिया की पहली फिल्म है। इसी माह 15 अप्रेल को 'विक्रात रोना' का फर्स्ट मोशन पोस्टर रिलीज किया गया था। इस फिल्म का सेट केजीएफ के प्रसिद्ध डीओपी विलियम डेविड और शिवकुमार ने तैयार किया है।

After enjoying the process of preparations and it's making,,, its now time for a new excitement.

We the team of #VikrantRona is all excited and happy to mark August 19th 2021 for its theatrical release.

🥂🤗 pic.twitter.com/V7Rm5bWv17