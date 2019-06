View this post on Instagram

2 hours to go for seat edge thrilling #Kolaigaran Teaser Sneak Peek, celebrate With #Holi &enjoy #KolaigaranSneakPeek #KolaigaranTeaser @vijayantony @akarjunofficial @simonkking @andrewxvasanth @diyamovies @vijaytelevision @hotstartweets @onlynikil @divomovies @digitallynow