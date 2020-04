मशहूर अभिनेता ने लॉकडाउन को बताया नोटबंदी से भी बड़ी गलती, पीएम के फैसले की आलोचना की, लेटर में लिखी ऐसी बातें

अभिनेता और राजनेता कमल हासन ने पीएम मोदी के 21 दिन के लॉकडाउन के फैसले की अलोचना करते हुए एक ओपन लेटर लिखा है। बता दें कि कोरोना से निपटने के लिए पीएम मोदी ने पूरे देश में 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की थी, जो कि 14 अप्रेल तक चलेगा।

कमल हासन ने अपने पत्र में लिखा,'आदरणीय महोदय, मैं इस पत्र को हमारे देश के एक जिम्मेदार लेकिन निराश नागरिक के रूप में लिख रहा हूं। 23 मार्च को आपको लिखे अपने पहले पत्र में मैंने सरकार से आग्रह किया था कि हमारे समाज के अनसुने नायकों, सबसे कमजोर और आश्रित लोगों की दुर्दशा देखकर मुंह नहीं मोड़े। अगले दिन, राष्ट्र ने एक सख्त और तत्काल लॉकडाउन की घोषणा को सुना, लगभग नोटबंदी की शैली में।

