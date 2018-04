साउथ फिल्म इडस्ट्री में दिग्गज कलाकारों की गजब की फैन फालोइिंग होती है। कुछ इसी तरह का क्रेज महेश बाबू का भी है। जिनकी फिल्मों को सिनेमाघरों में दर्शक खास उत्साह के साथ देखते हैं। फिल्म रिलीज होने से पहले ही दर्शको का ये उत्साह देखने को मिल जाता है। कुछ इसी तरह का उत्साह महेश बाबू की फिल्म 'भारत एएन नेनू' के रिलीज से पहले भी देखा गया।

महेश बाबू की यह राजनीतिक पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म है। मूवी में वह मुख्यमंत्री के रोल में हैं। अपने फेवरेट स्टार को सीएम के अवतार में देखने के लिए फर्स्ट डे फर्स्ट शो पर दर्शकों की भारी भीड़ देखने को मिली। दर्शकों के उत्साह इसी से लगाया जा सकता है उन्होंने सोशल मीडिया पर 'भारत एएन नेनू' के पहले शो की टिकट के साथ अपनी-अपनी तस्वीरें शेयर की है।

Love follows maddness and it is truly seen in fans #MaheshBabu1stDay1stShow pic.twitter.com/phee2WfrDW