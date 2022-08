खुद की बात से पल्टे Mahesh Babu, पहले कहा 'बॉलीवुड मुझे अफोर्ड नहीं कर सकता', अब करने जा रहे हैं डेब्यू

साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार महेश बाबू (Mahesh Babu) अपनी फिल्मों के साथ-साथ अपने बयानों को लेकर भी चर्चा में बने रहते हैं। कुछ समय पहले एक्टर ने बॉलीवुड को लेकर बयान दिया था जिसपर बवाल मच गया था। अपने बयान में उन्होंने कहा था कि बॉलीवुड उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता है, जिसको लेकर उन्हें खूब ट्रोल किया गया था। अब खबर आ रही है कि Mahesh Babu बॉलीवुड में एंट्री मारने वाले हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक करीबी सूत्र ने बताया कि महेश बाबू एसएस राजामौली के साथ अपना बॉलीवुड डेब्यू करने जा रहे हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो वे डायरेक्टर एस. एस. राजामौली (SS Rajamauli) की अपकमिंग पैन इंडिया फिल्म में दिखाई देंगे। एक न्यूज वेबसाइट की खबर के मुताबिक़, राजामौली ने अपनी अगली फिल्म पर काम शुरू कर दिया है और महेश बाबू इस फिल्म में लीड रोल निभाएंगे। खबर ये भी है कि वो बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट साथ में रोमांस करते हुए नजर आएंगे।

mahesh babu will make his hindi debut after the controversial statement