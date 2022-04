हॉलीवुड डेब्यू की अफवाहों के बीच महेश बाबू ने उड़ाईं बॉलीवुड की धज्जियां, जाने क्या कहा

साउथ के पॉपुलर स्टार महेश बाबू ने बॉलीवुड और हॉलीवुड की फ़िल्मों में डेब्यू करने को लेकर अपनी बात रखी हैं। जिसे जानने के बाद फैंस काफ़ी ख़ुश नज़र आ रहे हैं चलिए जानते हैं पूरा माजरा…

साउथ के पॉपुलर स्टार महेश बाबू अक्सर अपनी फ़िल्मों को लेकर सुर्ख़ीयों में बने रहते हैं। फ़िल्मी दुनिया में वह अपनी बेबाक़ अंदाज़ और शानदार फ़िल्मों के लिए जाने जाते हैं। लेकिन अपनी बेबाक़ अंदाज़ को लेकर अक्सर वह सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। और इसी अंदाज़ को महेश बाबू के फ़ैन्स काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं।

mahesh babu will never work in hindi film revealed her debut hollywood