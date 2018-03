मराठी फिल्म 'रणांगण' का फर्स्ट लुक जारी हो गया है। इस फिल्म का पोस्टर ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया। इस फिल्म में सचिन पिलगांवकर और स्वप्निल जोशी मुख्य भूमिका निभाते नजर आएंगे। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं राकेश सारंग। यह फिल्म 11 मई, 2018 को रिलीज होगी।

दस साल बाद फिर दिखेंगे एक साथ:

सचिन पिलगांवकर और स्वप्निल जोशी करीब दस साल बाद एक बार फिर साथ काम करेंगे। दोनों इस फिल्म में बाप-बेटे का किरदार निभाते नजर आएंगे। इस फिल्म में दोनों कलाकार बेहद ही अलग अंदाज में नजर आने वाले हैं।

विलेन का किरदार निभाएंगे स्वप्निल:

फिल्म 'रणांगण' में स्वप्निल जोशी एक विलेन के किरदार में नजर आने वाले हैं। स्वप्निल पहली बार विलेन का किरदार निभाएगें। आज जारी हुए फर्स्ट पोस्टर में स्वप्निल का लुक बहुत ही अलग नजर आ रहा है, जिससे दर्शक उनके किरदार का अंदाजा लगा सकते हैं।

Introducing Swwapnil Joshi as Shlok... Presenting the first look poster of Marathi film #Ranangan... Rakesh Sarang directs... 11 May 2018 release... #रणांगण... #52WeeksEntertainment... #GSEAMS... #HarveyFilms pic.twitter.com/1rBmXX5DgM