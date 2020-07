meera mithun का आरोप, तृषा ने बर्बाद कर दिया मेरा कॅरियर, वीडियो में कही ऐसी बातें

भाई—भतीजावाद और (Nepotism) गुटबाजी का विवाद सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि अन्य फिल्म इंडस्ट्री में भी है। साउथ फिल्मों की अभिनेत्री मीरा मिथुन (Meera Mithun) ने इंडस्ट्री की एक अन्य अभिनेत्री तृषा कृष्णन (Trisha Krishnan) पर उनका कॅरियर बर्बाद करने का आरोप लगाया है। मीरा ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इसमें उन्होंने आरोप लगाए कि तृषा ने उन्हें रजनीकांत की फिल्म से बाहर निकलवाया। उन्होंने कहा कि तृषा को मुझसे असुरक्षा की भावना है क्योंकी मैं किंगफिशर की सुपरमॉडल हूं। उन्होंने कॉलीवुड माफिया की गैंग के साथ मिलकर फिल्म से मेरे सीन कटवाए। यह सब यहीं खत्म नहीं हुआ। सात साल बाद उन्होंने मुझे फिल्म 'पेट्टा' से बाहर करवा दिया। बता दें कि मीरा अक्सर अपने ट्वीट के कारण चर्चा में रहती हैं। वह अक्‍सर कभी किसी राजनेता तो कभी किसी सिलेब्रिटी को लेकर ट्वीट करती हैं।

Kollywood Mafia Gang And The Dark Secrets Kept Wrapped Under The Carpet ! @nakkheeranweb @arivalayam @dinamalarweb pic.twitter.com/WSQjVA10eS