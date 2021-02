बीजेपी में शामिल हुई एक्ट्रेस पायल सरकार, खूबसूरत ऐसी कि कोई भी दिवाना हो जाए

मुंबई। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और उसकी कट्टर प्रतिद्वंद्वी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच स्टार वॉर जारी है। आगामी राज्य विधानसभा चुनावों से पहले पार्टियां अपने-अपने खेमे में फिल्मी सितारों को शामिल करने में व्यस्त हैं।

कोलकाता की फिल्म इंडस्ट्री टॉलीवुड में अभिनेत्री पायल सरकार ( Payel Sarkar ) गुरुवार को पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष और अन्य वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हुईं।

इस मौके पर पायल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट कर इसकी जानकारी देते हुए लिखा,'नमस्कार, दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी की सदस्य बनना सौभाग्य की बात है। मैं पीएम नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और भाजपा नेता दिलीप घोष को प्रणाम करती हूं।'

नमस्कार |



It’s an absolute privilege to be a part of the world’s largest political party @BJP4India @BJP4Bengal .



My sincerest pranam to @narendramodi ji, @AmitShah ji, @JPNadda ji & @DilipGhoshBJP ji. pic.twitter.com/BJEnc1qT1p