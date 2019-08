मुंबई। बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम कर रोजी-रोटी की तलाश में आए पाकिस्तानी कलाकारों ने अब कश्मीर मुद्दे पर पाक प्रधानमंत्री इमरान खान का सपोर्ट किया है। इमरान के चलाए 'कश्मीर आवर' ( Kashmir Hour ) पर पाक एक्ट्रेस माहिरा खान ( Mahira Khan ), वीना मलिक (Veena Malik ), फैसल कुरैशी, एजाज असलाम और बिलाल अशरफ जैसे कलाकारों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कश्मीरियों के साथ एकजुटता दिखाई है।

बॉलीवुड में शाहरुख खान ( Shahrukh Khan ) के साथ 'रईस' मूवी में काम कर शौहरत पाने वाली एक्ट्रेस माहिरा खान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इमरान खान के सपोर्ट में पोस्ट किया है। माहिरा ने लिखा है, 'इमरान खान और कश्मीर के लोगों के साथ खड़े हैं। इस समय हम प्रार्थना करते हैं और शांति के लिए उनके साथ खड़े हैं।'

Standing in solidarity with @ImranKhanPTI and the people of Kashmir. At this time where we pray, hope and stand together for peace. #KashmirHour #StandWithKashmir

बॉलीवुड मूवीज में काम कर पॉपुलैरिटी लुटने वाली पाक एक्ट्रेस वीना मलिक ने भी इस कैम्पैन का सपोर्ट किया है। उनका कहना है,'सरकार की ओर से ये अच्छा कदम उठाया गया है। मुझे उम्मीद है कि कश्मीरी इसे देखेंगे और उन्हें यकीन होगा कि हर परिस्थिति में हम उनके साथ हैं।

Excellent initiative taken by the govt. I hope kashmiris see this and believe that we are with them in every situation. Pakistan Zindabad. Kashmir Painda Baad#KashmirHour #NikloKashmirKiKhatir