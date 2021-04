Radhe Shyam Poster: प्रभास ने फिल्म 'राधे श्याम' का पोस्टर किया शेयर

नई दिल्ली। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार प्रभास की करोड़ों में फैन फॉलोइंग है। उन्होंने अपनी जबरदस्त एक्टिंग लोगों को अपना दीवाना बना दिया है। प्रभास की हर फिल्म करोड़ों का बिजनेस करती हैं। ऐसे में दर्शकों को उनकी फिल्म का बेसब्री से इंतजार रहता है। उनकी जल्द ही फिल्म 'राधे श्याम' आने वाली है। ऐसे में नवरात्रि व गुड़ी पड़वा के खास मौके पर एक्टर ने 'राधे श्याम' फिल्म का अपना नया पोस्टर शेयर किया है।

रेट्रो लुक में आए नजर

प्रभास ने अपने पोस्टर को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। जिसमें वह ब्राउन कलर की स्वैटशर्ट और चेकदार पैंट में नजर आ रहे हैं। उनका लुक देखते ही बनता है। उन्होंने पिलक पकड़ा हुआ है और हंसते हुए दिख रहे हैं। पोस्टर में ऊपर लिखा हुआ है- कई त्यौहार, एक प्यार। पोस्टर के नीचे फिल्म का नाम और रिलीज डेट लिखी हुई है। फिल्म 30 जुलाई 2021 को रिलीज होने वाली है।

One binding factor of the celebrations of these beautiful festivals is LOVE. Feel it. Cherish it. Spread it.💗- #Prabhas #RadheShyam pic.twitter.com/l5TNWrNBpl