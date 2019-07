'साइको सैयां' में श्रद्घा ने बोल्ड अवतार में शॉट्स ले-लेकर किया धांसू डांस, वीडियो देख आप भी जो जाएंगे मदहोश

'बाहुबली 2' के बाद प्रभास एक और बड़ी फिल्म 'साहो' आगामी 15 अगस्त को रिलीज होने के लिए तैयार है। फिल्म की हो रही जबरदस्त माउथ पब्लिसिटी के बीच मेकर्स ने फिल्म के फर्स्ट सॉन्ग 'साइको सैयां' चार भाषाओं हिंदी, तमिल, तेलुगू और मलयालम में रिलीज कर दिया है। इस सॉन्ग में श्रद्धा कपूर काफी बोल्ड अवतार में शॉट्स लेकर डांस करती नजर आ रही हैं। सॉन्ग प्रभास और श्रद्धा का जबरदस्त डांस नंबर है। वहीं सॉन्ग के लास्ट में श्रद्धा और प्रभास के जबरदस्त एक्शन सीन्स हैं। फीमेल सिंगर धवानी भानुशाली इस गाने को सभी चार भाषाओं में प्रस्तुत किया है जबकि चारों लैग्वेंज में मेल सिंगर अलग-अलग हैं। तनिष्क बागची ने इस ट्रैक को कम्पोज किया है। सॉन्ग रिलीज होने से पहले ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस गाने का फर्स्ट लुक शेयर किया है।

#Saaho - Prabhas’ next biggie after #Baahubali - is making the right noise... The makers will launch the *first song* of this biggie - #PsychoSaiyaan - in four languages simultaneously: #Hindi, #Telugu, #Tamil and #Malayalam. pic.twitter.com/BnFfw2OPxL