Runnnnnnn before she fires a bullet 😜😜🤣🤣 @voompla Glimpses of social media queen Priya Varrier getting her makeup done ❤️❤️ FOLLOW 👉 @voompla INQUIRIES 👉 @ppbakshi . #voompla #bollywood #priyavarrier #priyaprakashvarrier #priya #bollywoodstyle #bollywoodfashion #bollywoodactress #mumbaidaily #mumbaidiaries #mumbaiscenes #mumbai #eyebrowswag #roshanrahoof #makeuptym #makeuptime #gettingdolledup #princessfeeling #desimemes #indianmemes #simplegal #simplegirl #delhidiaries #delhiscenes #delhidaily #desimeme #desigirl #indianactress #bollywoodactresses #bollywoodstylefile

A post shared by Voompla (@voompla) on Apr 19, 2018 at 12:19am PDT