साउथ ही नहीं बॉलीवुड में फिल्म Raanjhanaa से एंट्री कर छा गए थे Dhanush, एक्टिंग के दम पर बने सुपरस्टार

नई दिल्ली | साउथ के सुपरस्टार धनुष (Dhanush) जन्म 28 जुलाई 1983 को तमिलनाडु हुआ था। धनुष की एक्टिंग के फैंस दीवाने हैं। सिर्फ साउथ इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि बॉलीवुड में भी अपनी पहली फिल्म से ही धनुष ने लोगों को दिल जीत लिया था। फिल्म रांझणा (Raanjhanaa) में सोनम कपूर (Sonam Kapoor) और अभय देओल (Abhay Deol) के साथ धनुष भी लीड रोल में थे लेकिन उनका जादू स्क्रीन पर कुछ ऐसा छाया कि कुंदन के रोल (Dhanush kundan role) को उन्होंने यादगार बना दिया। हालांकि धनुष कभी एक्टर नहीं बनना चाहते थे। उनकी साधारण सी काया देखकर शायद कोई इस बात पर यकीन भी नहीं करता अगर उन्होंने अपने अभिनय से ये मुकाम ना हासिल किया होता। खास बात ये है कि धनुष सुपरस्टार रजनीकांत (superstar Rajinikanth) के दामाद भी हैं। चलिए आपको उनके जन्मदिन (Dhanush Birthday) पर करियर और पर्सनल लाइफ से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं।

Wishing @dhanushkraja the highly talented and versatile actor and star a very happy birthday. All the best for a great year and loads of success.



#HappyBirthdayDhanush pic.twitter.com/uo7OgDxgBF