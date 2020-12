Rajinikanth को दो हफ्तों के लिए किया गया क्वारेन्टीन, फिल्म सेट पर 4 लोग कोरोना संक्रमित.. रोकी गई शूटिंग

नई दिल्ली | कोरोना वायरस (Coronavirus) का कहर देश में अब भी जारी है। लोगों को बार-बार एहतियात बरतने को कहा जा रहा है। हालांकि बचाव के बावजूद छोटी सी चूक के कारण लोग कोरोना वायरस का शिकार बन रहे हैं। फिल्मों की शूटिंग शूरू होने के बाद सितारे भी इसकी चपेट में लगातार आ रहे हैं। साउथ सिनेमा के सुपरस्टार रजनीकांत (Rajinikanth) की फिल्म 'अन्नाथे' (Annaatthe) के शूटिंग सेट पर सात लोगों को कोरोना वायरस ने अपना शिकार बनाया है। जिसके चलते फिल्म की शूटिंग रोक दी गई है।

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म की क्रू के सात लोग कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। जिसके बाद अब रजनीकांत को भी दो हफ्तों के लिए क्वारेन्टीन कर दिया जाएगा। हालांकि उनका टेस्ट निगेटिव आया है। रजनीकांत की फिल्म की शूटिंग हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में चल रही थी। पिछले नौ महीने से कोविड-19 के चलते शूटिंग रुकी हुई थी लेकिन फिल्म अब फिर मुश्किलों में पड़ गई है। फिल्म अन्नाथे का डायरेक्शन सिरुथई सिवा कर रहे हैं। इस फिल्म में नयनतारा और कीर्ती सुरेश अहम रोल में नजर आने वाली हैं।

"During routine testing at #Annaathe shoot 4 crew members have tested positive for Covid19. Superstar @rajinikanth and other crew members have tested negative. To ensure utmost safety #Annaatthe shooting has been postponed"- @sunpictures @directorsiva @khushsundar #Meena pic.twitter.com/BlsLBCT0PK