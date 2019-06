रजनीकांत की सुपरहिट फिल्मों के इस डायरेक्टर ने हिंदुओ को लेकर दिया विवादित बयान, भड़के लोग, कहा- 'पागल है...'

साउथसुपर स्टार Rajinikanth के साथ हिट फिल्में देने वाले डयरेक्टर Pa. Ranjith इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रहे हैं। रंजीत ने रजीनीकांत की फिल्म 'काला' और 'कबाली' को डायरेक्ट किया है। रंजीत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह हिंदुओ को लेकर विवादित बयान देते नजर आ रहे हैं। इसके चलते उनकी चौतरफा आलोचना हो रही हैं।

Another vicious Hinduphobia from Tamil director PA.Ranjith where he says that government should grab the lands of Hindu mutts & give to dalits! He also lies that lands of Hindu mutts were grabbed from Dalits! Creating a Dalits vs Hindu Mutts narrative is a breaking India work! pic.twitter.com/HEZvYhmAyj