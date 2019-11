साउथ स्टार रजनीकांत को मिलेेगा बड़ा सम्मान, एक्टर ने ट्टीट कर दिया धन्यवाद

साउथ सुपरस्टार रजनीकांत को गोवा में होने जा रहे 50वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में सम्मानित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने शनिवार को इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक्टर को 'आइकॉन ऑफ द गोल्डन जुबली अवॉर्ड' से सम्मानित किया जाएगा। रजनीकांत को यह पुरस्‍कार स‍िनेमा में अभूतपूर्व योगदान के लिए दिया जा रहा है। यह फिल्म फेस्टिवल 20 नवंबर से 28 नवंबर तक चलेगा जहां अलग-अलग देशों की 250 से ज्यादा फिल्में दिखाई जाएंगी।

इस अवॉर्ड की घोषणा के बाद रजनीकांत ने भारत सरकार का धन्यवाद देते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, 'भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह की स्वर्ण जयंती पर मुझे दिए गए इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए मैं भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं।'

In recognition of his outstanding contribution to Indian cinema, during the past several decades, I am happy to announce that the award for the ICON OF GOLDEN JUBILEE OF #IFFI2019 is being conferred on cine star Shri S Rajnikant.

IFFIGoa50 pic.twitter.com/oqjTGvcrvE