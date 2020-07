'पावर स्टार' फिल्म के विरोध के चलते राम गोपाल वर्मा के ऑफिस पर हमला, 6 लोग हिरासत में लिए

मुंबई। फिल्मकार राम गोपाल वर्मा ने अपनी नई फिल्म में कथित तौर पर तेलुगु सुपरस्टार पवन कल्याण को खराब तरीके से दिखाकर उनके प्रशंसकों को गुस्सा दिला दिया है। अपने इसी गुस्से को जाहिर करने के लिए पवन के प्रशंसकों ने शहर में स्थित वर्मा के कार्यालय पर हमला बोला। फिल्मकार ने हमले के बाद शहर के जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की है। खबरों के मुताबिक, हमले से जुड़े छह लोगों को हिरासत में लिया गया है।

एक रिपोर्ट के मुताबिक, इन लोगों ने वर्मा के ऑफिस की खिड़की के शीशे पर पथराव कर उसे तोड़ डाला। लोगों में यह नाराजगी वर्मा की पैरोडी फिल्म 'पावर स्टार' की वजह से है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि यह कहीं न कहीं पवन कल्याण की जिंदगी और उनके असफल राजनीतिक करियर पर आधारित है।

P k fans claiming to be janasena members attacked my office and they have been thrown out into the lockup by my guards and Cops ..I want to kiss and make love to them for giving me more publicity for POWER STAR 😘😘😘😍😍😍 pic.twitter.com/KQiiQ6WPes

I had tremendous respect for OU JAC with their achievements in so many various great things including creation of TELANGANA STATE but am shocked with these attacking jokers claiming to be a part of that same organisation..I hope OU JAC will clarify if these idiots belong to them?