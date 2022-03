जाने क्यों RRR एक्टर जूनियर NTR की मां को दादा एनटी रामा राव ने निकाला था घर से बाहर

RRR फिल्म एक्टर की जिदंगी किसी फिल्म की स्टोरी से कम नहीं हैं। फिल्म स्टार जूनियर एनटीआर को अपने दादा एनटीआर रामा राव का प्यार बेहद मुश्किल से मिला था। जानिए एक्टर की जिंदगी की कहानी।

साउथ फिल्म स्टार जूनियर एनटीआर राव (Jr NTR) की हाल ही रिलीज हुई फिल्म RRR दर्शकों को काफी ज्यादा पंसद आई हैं। इस फिल्म में Jr NTR ने अपने अभिनय से करोड़ो लोगों को घायल कर दिया हैं। फिल्म स्टार जूनियर एनटीआर की जिंदगी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। चलिए जानते हैं उनकी जिदंगी से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें।

RRR actor Jr NTR mother was thrown out of the house by grandfather