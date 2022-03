RRR एक्टर राम चरण की बीवी इस अरबपति की हैं पोती, करोड़ों के मालिक है साउथ का ये सुपरस्टार

राम चरण ने उपासना कमिनेनी से शादी की हैं। उनकी पत्नी अपोलो लाइफ की चेयरमैन हैं। यह अपोलो हॉस्पिटल का ही हिस्सा हैं। राम चरण का भी इस अस्पताल में हिस्सेदारी है। बता दे कि राम चरण कमाई करने का जरिया सिर्फ फिल्में ही नहीं हैं। बल्कि वह कई तरह से पैसे कमाते हैं।

फिल्म RRR में मुख्य भूमिका निभा रहें एक्टर राम चरण तेजा की एक्टिंग को दर्शकों ने काफी पंसद किया हैं। इस मूवी में राम चरण तेजा ने अल्लूरी सीताराम राजू का किरदार निभाया हैं। हैदराबाद में पैदा हुए राम चरण ने करियर की शुरुआत 2007 में फिल्म 'चिरुथा' से की थी। राम चरण तेजा एक फिल्म के लिए करीब 45 करोड़ रुपए फीस लेते हैं। RRR के लिए भी उन्हें इतनी ही रकम दी गई है।

