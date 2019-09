प्रभास-श्रद्धा स्टारर 'साहो' ने दुनियाभर में 2 दिन में की इतने करोड़ की कमाई, यकीन नहीं हो रहा

'बाहुबली 2' के बाद अभिनेता प्रभास ( Prabhas ) की बड़े बजट की एक्शन से भरपूर फिल्म 'साहो' ( Saaho ) 30 अगस्त को रिलीज हुई है। प्रभास और श्रद्धा ( Shraddha kapoor ) स्टारर फिल्म 'साहो' ने पहले दिन जबरदस्त कमाई की, लेकिन उम्मीद से मुताबिक नहीं। 'साहो' ने पहले 24.40 करोड़ और दूसरे दिन 25.20 करोड़ रुपए का बंपर कलेक्शन किया। ऐसे में कुल मिलाकर पहले दो दिन में 'साहो' ने 49.60 करोड़ रुपए ( Saaho Box Office Collection) का कलेक्शन कर लिया है। यानी कि पहले दो दिन में 'साहो' हाफ सेंचुरी लगाने में कामयाब रही है। 30 अगस्त को रिलीज 'साहो' ने दुनियाभर में जहां पहले दिन 100 करोड़ का ग्रॉस बिजनेस किया था वहीं दूसरे दिन भी फिल्म ने बड़ी छलांग लगाई है।

पहले दो दिन में कमाए 200 करोड़

ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला ने फिल्म के वर्ल्डवाइड कलेक्शन को साझा किए हैं। उन्होंने लिखा है कि 'साहो' ने दो दिन में 205 करोड़ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया है। फिल्म के हिंदी वर्जन ने दो दिन में 49.60 करोड़, आंध्र प्रदेश/तेलंगाना में 46.03 करोड़ की कमाई की है। रमेश ने 'साहो' के कलेक्शन पर आधारित एक रिपोर्ट शेयर करते हुए यूएस और कनाडा में फिल्म के दूसरे दिन के कलेक्शन साझा किए हैं।

'साहो' ने रिलीज से पहले निकाली थी लागत

रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म ने रिलीज से पहले ही अपनी लागत निकाल ली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म रिलीज से पहले ही राइट्स और बाकी चीजें बेचकर तकरीबन 333 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है। फिल्म ने पहले दिन कई फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ते हुए साल की टॉप ओपनिंग फिल्मों की लिस्ट में जगह बना ली है। इसमें पहला नाम सलमान खान की भारत (42.30 करोड़) और दूसरा अक्षय कुमार की मिशन मंगल (29.16 करोड़) का है।

The box-office rampage continues 🔥 #Saaho collects a whopping 205 Cr+ gross in 2 days worldwide! Book tickets here : https://t.co/cHhyGcgHtE #SaahoInCinemas #Prabhas @ShraddhaKapoor @sujeethsign @NeilNMukesh @evelyn_sharma @mandybedi @UV_Creations @TSeries pic.twitter.com/VwPaQTIRC1

#Saaho Box office Collections Day 2, AP/TG, Total two days AP/TG share - Beating all odds continues to be Super Strong on Day 2 https://t.co/61FGP6DCcJ