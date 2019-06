40 दिनों तक हनीमून मना चर्चा में आई इस एक्ट्रेस से यूजर ने प्रेग्नेंसी को लेकर किया ऐसा सवाल, दिया चौंकाने वाला जबाब

साउथ की बेहद ही खूबसूरत एक्ट्रेस और नागा चैतन्य की पत्नी Samantha Ruth Prabhu इन दिनों अपनी प्रेग्नेंसी की खबरों को लेकर लगातार चर्चा में बनी हुई हैं। बीते कुछ समय से खबरें आ रही थीं की समांथा प्रेग्नेंट हैं। इन खबरों कपर चुप्पी तोड़ते हुए अब एक्ट्रेस ने फैंस और मीडिया को सोशल मीडिया पर जवाब दिया।

Damnnn ....... is she ? When you find out please let us know https://t.co/Gk3oYnABYU — Baby Akkineni (@Samanthaprabhu2) June 10, 2019

समांथा अक्किनेनी से सोशल मीडिया पर एक यूजर ने उनकी प्रेग्रनेंसी को सवाल किया था— 'क्या समांथा प्रेग्नेंट हैं।' इस पर एक्ट्रेस ने उसके ट्वीट पर रीट्वीट करते हुए लिखा कि मुझे नहीं पता लेकिन अगर आपको पता चले तो मुझे भी बताना। Damnnn ....... is she ? When you find out please let us know

वहीं समांथा की अपकमिंग फिल्म की बात करें तो बीते रोज उनकी फिल्म 'ओह बेबी' का नया सॉन्ग 'ओह बेबी...' रिलीज किया गया है। उनका ये गाना सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा है। वहीं इस फिल्म के चलते समांथा ने ट्विटर पर नाम चेंज करके बेबी अक्किनेनी कर दिया था। इसके बाद से लोग एक्ट्रेस की प्रेग्नेंसी की खबरें सामने आने लगी हैं।