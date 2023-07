Leo से Sanjay Dutt का खतरनाक लुक हुआ आउट, जबरदस्त अंदाज में दिखे एक्टर, फैंस बोले- फायर हैं बाबा

मुंबईPublished: Jul 30, 2023 09:51:10 am Submitted by: Priyanka Dagar

Sanjay Dutt First Look In Leo: फिल्म 'लियो' से संजय दत्त का फर्स्ट लुक सामने आया है जिसे उनके फैंस काफी पसंद कर रहे हैं।

संजय दत्त का फिल्म लियो से पहला लुक आया समाने

Leo Teaser: संजय दत्त के बर्थडे पर फिल्म निर्देशक लोकेश कनगराज ने बाबा के फैंस को एक स्पेशल सरप्राइज दिया है। दरअसल इस खास अवसर पर संजू बाबा की फिल्म लियो का फर्स्ट लुक जारी हो गया है। जिसमें संजय दत्त काफी अग्रेसिव अंदाज में नजर आ रहे हैं। इस फिल्म का फैंस को बेसब्री से इंतजार था। वहीं इसके फर्स्ट लुक ने फैंस के एक्साइटमेंट को और बढ़ा दिया है।