सपना चौधरी ने स्टेज पर किया स्लो मोशन डांस, ऑडियंस में मच गया हल्ला- देखें वीडियो

View this post on Instagram

Old Is Gold!!! Good Night Guys. . . . . . #sapnachoudhary #sapnachaudhary #thaknamanahai #events #instagram #facebook #Sachineditz #followformore #likesformore #shows #dancer #pic #model #artist #dancing_is_life #workmode #teamsapnachaudhary #Desiqueen #stylists #beauty #celebrity #bollywood #desigirl #be_Positive #expressionqueen #choudhary #sachinsingh #workholic #Selfie #musiclover