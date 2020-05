लॉकडाउन के बीच पुलिस थाने में पूड़ियां बेलती दिखीं सपना चौधरी, वीडियो वायरल, यह है असल सच

View this post on Instagram

दिल्ली में लोकप्रिय डांसर सपना चौधरी ने पूड़िया बनाकर श्रमदान दिया #lockdown #lockdownextended #COVID__19 #sapnachaudhary #sapnachaudharyharyanvi #haryanvi #our_city_vadodara #ocv @itssapnachoudhary