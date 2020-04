कोरोना का शिकार बने चिकित्सकों को दफनाने का लोगों ने किया विरोध तो एक्टर ने उपलब्ध करवाई अपने कॉलेज की जमीन

मुंबई। साउथ स्टार और राजनेता विजयकांत ने अपने कॉलेज की जमीन का एक हिस्सा कोरोना से मरे लोगों को दफनाने के लिए उपलब्ध करवाने की घोषणा की है। वियजकांत के इस फैसले से साउथ स्टार पवन कल्याण ने उनकी तारीफ की है।

विजयकांत ने अपने कॉलेज श्री अंदल अलगर कॉलेज आॅफ इंजिनियरिंग का एक हिस्सा कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों को दफनाने के लिए उपलब्ध करवाने की पेशकश की है। इस पर पवन कल्याण ने कहा,' विजयकांत ने का यह शानदार और महान भाव है। सुपरस्टार का अपने कॉलेज की जमीन उन्हें देने का स्वागत है जिनको अपने समुदाय के लोगों ने दफनाने की जगह नहीं दी।'

आपको बता दें कि विजयकांत को ये फैसला इसलिए लेना पड़ा कि चेन्नई के एक चिकित्सक को अन्ना नगर में दफनाने का विरोध किया। डॉ सिमन हरक्यूलिस कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का इलाज करने के दौरान संक्रमित हो गए थे और इसके चलते उनकी मौत हो गई।

An amazing and Noble gesture by Thiru @Vijayakant ,DMDK Leader and Superstar for offering a part of his college land for ‘Corona victims’ , where they have been denied burial in their own community burial grounds. https://t.co/TmQIuIXltL