सड़क हादसे में बाल-बाल बची ये एक्ट्रेस, कार का हाल देख सहम जाएगा दिल

'नदोदिमानन', 'हनी बी' जैसी फिल्मों में अभिनय कर चुकी मलयालम एक्ट्रेस अर्चना कवि ( south actress Archana Kavi ) को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। खबर है कि अर्चना कवि एक्सीडेंट में बाल-बाल बची हैं। एक्ट्रेस ने भयावह घटना की जानकारी सोशल मीडिया पर एक तस्वीर के जरिए दी है।

We had a narrow (providential) escape. A concrete slab fell on our moving car while we were on the way to the airport. I would request @kochimetro and @KochiPolice to look into the matter and compensate the driver. Also see to it that such things don't happen in future. pic.twitter.com/knDdqC3bwN