साउथ एक्ट्रेस फोटोज: राम्या, लक्ष्मी, समांथा, श्रुति हासन और अन्य ने 2020 कैलेंडर के लिए करवाया फोटोशूट

View this post on Instagram

G Venket Ram - Calendar 2020 for Naam - Recreating Raja Ravi Varma Portrait of Maharani Lakshmi Bayi who became the senior rani of Travancore portrayed by Chamundeshwari, a beneficiary at Naam #naamct #gvenketram #gvenketramphotography #recreatingrajaravivarma #gappigopi #rajaravivarma Credits: Photography: G Venket Ram @venketramg Naam Suhasini Maniratnam @suhasinihasan Post-production: Disha Shah @disha_dee Styling: Amritha Ram @amritha.ram Make-up & Hair: Prakruthi Ananth @prakatwork Calendar Design: Padmaja Venket Ram @padmajav Jewellery courtesy: @princejewelleryindia @jozzspprince . . . #rajaravivarmapainting #calendar2020 #calendar #photography #fineart #fineartphotography #photographyislife #lensculture