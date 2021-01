बॉलीवुड को नहीं मिले दर्शक, ये दो साउथ फिल्में रिकॉर्ड बनाने की ओर, हाउसफुल हुए सिनेमा हॉल

मुंबई। कोरोना लॉकडाउन के बाद देशभर में सिनेमा हॉल बंद कर दिए गए। पिछले साल के आखिरी महीनों में 50 प्रतिशत दर्शक क्षमता के साथ थिएटर्स वापस खोले गए। लेकिन दर्शकों का रिस्पांस काफी फीका रहा। सिनेमाघर मालिकों को नुकसान भी झेलना पड़ा। हाल ही साउथ में थिएटर्स खोले गए हैं। साउथ एक्टर रवि तेजा की 'क्रेक' सिनेमाघरो में रिलीज की गई। इस फिल्म को देखने के लिए दर्शकों की भीड़ उमड़ी। मूवी ने तीन दिन में 20 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली।

थिएटर्स के दिन वापस लौटने की उम्मीद

अब तमिल स्टार विजय सेतुपति और थालापति विजय की फिल्म 'मास्टर' सिनेमाघरों में उतारी गई है। हालांकि रिलीज से पहले ही इस मूवी के कई सीन Online Leak हो गए थे। निर्माताओं को दर्शकों से यह अपील करनी पड़ी कि इन लीक हुए सीन्स को ना ही देखें और ना ही किसी और से शेयर करें। इस मूवी ने भी वही कमाल कर दिखाया है जो 'क्रेक' ने किया। शुरूआती शोज में ही दर्शकों की लाइनें लगना शुरू हो गईं। इस माहौल को देख उम्मीद की जा रही है कि थिएटर्स के दिन वापस लौटने वाले हैं। इन दोनों मूवीज को मिल रहे रिस्पॉन्स को देख हिन्दी फिल्म निर्माताओं ने भी राहत की सांस ली है। माना जा रहा है कि बॉलीवुड फिल्मों को भी ऐसा ही रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। हालांकि साउथ में दर्शक इसलिए लौट रहे हैं कि फिल्मों में नई और खास बात है। इस बात का ध्यान बॉलीवुड निर्माताओं को भी रखना होगा।

रिकॉर्ड बना सकती है फिल्म

तमिल सुपरस्टार थालापति विजय और विजय सेतुपति द्वारा अभिनीत बहुप्रतीक्षित फिल्म मास्टर महामारी और कई वेबसाइट पर लीक होने के बाद भी बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बना सकती है, क्योंकि इस फिल्म के शुरुआती शो के लिए बुधवार सुबह से ही दोनों कलाकारों के प्रशंसकों की सिनेमाघरों में भीड़ लगनी शुरू हो गई है। कोविड-19 महामारी के बाद भी इसे बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया है।

