इस साउथ स्टार ने कोरोना रिलीफ फंड में दिए 1.30 करोड़ रुपए, अपने फैंस को भी देंगे पैसे

मुंबई। कोरोनो से जंग में फिल्म इंडस्ट्री भी अपना अहम रोल अदा कर रही है। बॉलीवुड, टॉलीवुड और अन्य क्षेत्रीय इंडस्ट्री भी आगे आकर योगदान कर रही है। इसी बीच साउथ स्टार विजय ने भी कोरोना रिलीफ फंड में 1.30 करोड़ की मदद देने की घोषणा की है।

#ThalapathyVijay Has Contributed A Sum Of Rs. 1.30 Crores For The #CoronaReliefFund! Besides This He Has Also Distributed An Amount To The Fanclubs To Help The Affected Directly!👍🏻👌🏻👏🏻#Thalapathy @actorvijay @Jagadishbliss @BussyAnand @V4umedia_ #Corona #lockdown pic.twitter.com/Lcat8YNwRb