साउथ सुपरस्टार विजय चंद्रशेखर ( vijay chandrasekhar ) इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'बिजिल' ( BIGIL ) से कहीं ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। दरअसल, हाल ही में विजय ने अपनी फिल्म 'बिजिल' की शूटिंग पूरी की है। अभिनेता इस फिल्म की शूटिंग पूरी होने पर इतने खुश हुए है कि उन्होंने अपने 400 क्रू-मेंबर्स को सोनी की अंगूठी गिफ्ट की है। इस अंगूठी पर अंग्रेजी में फिल्म का नाम यानी BIGIL लिखा हुआ है। विजय से ये कीमत तोहफा पाकर फिल्म की पूरी टीम बेहद खुश है। अक्सर ऐसा कम ही देखा जाता है कि कोई स्टार अपने क्रूमेंबर्स का इतना ख्याल रखता हो।

क्रू-मेंबर्स ने अंगूठी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर की शेयर

बता दें कि विजय ने हाल ही में 13 अगस्त को अपनी आने वाली फिल्म 'बिजिल' की शूटिंग पूरी की है। इसके बाद उन्होंने अपने क्रू-मेंबर्स को सोनी की अंगूठी गिफ्ट की है। कई क्रू-मेंबर्स ने अंगूठी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर खुशी जताई है। बता दें विजय चंद्रशेखर की अक्टूबर में रिलीज होने जा रही फिल्म 'बिजिल' में उनके साथ बॉलीवुड स्टार जैकी श्रॉफ भी अहम किरदार में नजर आएंगे। फिल्म के पोस्टर और ए आर रहमान के गाए गाने पहले ही दर्शकों को खूब पसंद आ रहे हैं।

Appreciating each & everyone's hard work who are associated in his films is wat makes #Thalapathy more spl ! One needs a big heart to do this ❤ #Bigil pic.twitter.com/lm7A9zUz4W

#Bigil has a team of 400 members working in the film everyday Our Thalapathy made it extra special by valuing each an every individual’s contribution today. This token of affection coming from him made everyone’s day #PositiveVibes #HeartOfGold #OurThalapathyIsTheBest 😊😊