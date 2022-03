RRR के इंटरवेल सीन की शूटिंग करने के लिए Rajamouli ने खर्च किए इतने लाख, सुन आप भी हो जाएंगे हैरान

फ़िल्म RRR और दर्शकों की ओर से ज़्यादा प्यार मिल रहा है लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फ़िल्म के इंटरवल सीन शूट करने में 65 दिन का वक़्त लग गया था। इतना ही नहीं बल्कि इंटरवल सीन को शूट करने में 75 लाख रुपया ख़र्च किए गए थे।

फ़िल्म RRR राम चरण (Ram Charan), जूनियर एनटीआर (Jr NTR) और एसएस राजामौली (SS Rajamouli) इस फ़िल्म में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। साथ ही उनके साथ इस फ़िल्म में आलिया भट्ट और अजय देवगन जैसे कलाकार भी शामिल हैं।इस फ़िल्म को लेकर दर्शकों में एक अलग सा ही उत्साह देखने को मिल रहा हैं। इस फ़िल्म की जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम हैं।इस फ़िल्म के रिलीज़ के साथ ही फ़िल्म से जुड़े कुछ अनसुनी बातें भी सामने आ रही हैं। चलिए जानते हैं फ़िल्म से जुड़ी कुछ ख़ास बातें।

