सुरेश गोपी की फिल्म 'कावल' का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज

नई दिल्ली | केरल के लोगों ने 14 अप्रैल को नया साल मनाया और इस दिन मलयालम सिनेमा में कई सारे बड़े अनाउंसमेंट भी किए गए। सुरेश गोपी ने अपनी अपकमिंग फिल्म कावल का फर्स्ट लुक पोस्टर शेयर किया है। जिसमें सुरेश गोपी एक दमदार अवतार में नजर आ रहे हैं। एक्टर फिल्म में थमबान का रोल प्ले करते नजर आएंगे और फर्स्ट लुक देखते हुए उनके फैंस बहुत एक्साइटेड हो गए हैं।

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാ മലയാളികൾക്കും എൻ്റെ ഒരായിരം വിഷു ആശംസകൾ! #Vishu2021



Here's a small #Vishu gift from us to you - the first look poster of #Kaaval@RenjiNithin @dasincititours @GoodwillEntmnts pic.twitter.com/reF0jwCxQX