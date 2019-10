अमिताभ बच्चन-चिरंजीवी की फिल्म ने मचाया धमाल, 12वें दिन कमाए इतने करोड़

नई दिल्ली। Sye Raa Narasimha Reddy Box Office Collection Day 12: गांधी जयंती के मौके पर रिलीज हुई फिल्म ‘सई रा नरसिम्हा रेड्डी’ के 12वें दिन का का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सामने आ चुका है। इस फिल्म ने 12वें दिन 3.8 करोड़ के आसपास की कमाई की है। बॉक्स ऑफिस इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने दुनिया भर में अब तक 230 करोड़ की कमाई कर ली है।

In 10 days, #SyeRaa (Hindi) has done about ₹ 7 Cr Nett All-India..